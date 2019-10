Personifica a Ozzy Osbourne y gánate un hueso autografiado por él

Notimex -

A días de que se celebre Halloween, el músico y compositor británico Ozzy Osbourne, “El Príncipe de las Tinieblas”, anunció que regalará huesos autografiados a los fans que logren la mejor personificación de él.

Fue a través de sus redes sociales que el vocalista de Black Sabbath dio a conocer lo anterior y pide disfrazarse de la mejor versión de él y compartir la fotografía. Las 10 mejores recibirán un “hueso” firmado.

Hasta el momento la versión más clásica y oscura, con lentes redondos, predomina en las imágenes, sin embargo, Ozzy es todo un personaje por sí mismo y en su trayectoria se le ha visto como vampiro (Blizzard of Ozz), un demente (Diary of a madman) y hasta hombre lobo (Dark at the moon).

“¿Vas a participar en el concurso Halloween para ganar un hueso autografiado?”, escribió Osbourne, quien hace unos días anunció que cancelaba su gira por Europa debido a varios problemas de salud.

El cantante de 70 años se recupera de una cirugía vertebral, así como de una gripe, neumonía e infecciones en una mano, “no estoy muriendo, me estoy recuperando”, escribió en su momento.

La convocatoria se da a la par del lanzamiento de See you in the other side, un box set con los 10 discos que ha grabado como solista, así como los álbumes en vivo Tribute, Live & Loud y Live at Budokan, que ya se puede pre-ordenar .