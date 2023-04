Pelea con Chessman fue planeada: Adrián Marcelo

Adrián confirmó que el conato de bronca ante Chessman formaba parte de un espectáculo que se tenía previsto concluyera en Triplemanía XXXI, pero no se logó

Por: Héctor Ortega

Abril 18, 2023, 15:20

Como ya se sospechaba desde hace tiempo, el conductor Adrián Marcelo reveló que su pleito con el luchador Chessman fue planeado y estaban programados para luchar en Triplemanía XXXI.



Si bien esto era algo que se veía venir desde que se filtró el video donde a este se le vio entrenando con el mismísimo Chessman, lo impactante fueron los detalles que el conductor brindó en el podcast Lucha Mexa, respecto a porque no se realizó su lucha en el magno evento de la Triple A.

Recordemos que para que el combate entre el luchador y el conductor se llevara a cabo, Adrián Marcelo debía conseguir su licencia de luchador al pasar por un arduo y muy difícil entrenamiento de la Comisión de Lucha Libre de Monterrey.

La contienda al final no se llevó a cabo debido a que el controversial conductor no obtuvo su licencia por desertar a la mitad del entrenamiento, asegurando que la Comisión de lucha libre Monterrey le hizo trampa en las pruebas físicas.

“A mí me hicieron un chivo expiatorio, fue una trampa, había seis personas más según que buscaban el sueño de ser luchador y de pronto solo me gritaban, que sí podía, eso me sorprendió”, dijo el conductor.

Las agobiantes pruebas físicas, el cansancio y varias acciones que hicieron creer al conductor que se estaban aprovechando de él, hicieron que Adrián optara por terminar con esto y echar abajo todos los planes que tenía con Chessman en Triplemanía XXXI.

'Sentí que la rodilla se me rompía, seguimos con las pruebas y comencé a ver borroso y luego van patitos, agárrate los tobillos y nalgas al suelo y eran 15 pasos de ida y 15 de vuelta, me aventaron primero, ahí fue donde ya viendo borroso, termino, me paro y le doy la mano a uno de los viejos con máscara que son los sinodales le doy las gracias y les digo: quédense con su licencia, me doy la vuelta y le digo a Figueroa la lucha me vale madre, yo lo que quería era ayudar', contó.

Tras abandonar las pruebas y ser atendidos por los médicos, este cuenta que les dijo a las autoridades presentes que se encontraba bien, pero que había desertado tras haberse dado cuenta de lo que había hecho.

“Yo no quería ser luchador, solo quería estar en la Triplemanía para darle otro ángulo que junto con Triple A planeamos. Me lesioné el hombro, casi me fractura entrenando con Toscano”, dijo.

(Con información de elhorizonte.mx)