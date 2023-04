Pee Wee interpone denuncia por daño moral contra revista

This browser does not support the video element.

Al borde de las lágrimas, el cantante Pee Wee interpuso una demanda por daño moral contra una revista nacional que afirmaba que tenía 3 años de matrimonio con su manager Pepe Rincon, acompañado de Rincon y su abogado Enrique Ogaz,

'¡Ya basta! O sea cuando no hay una información real de lo que dicen ¡No es justo! Y simplemente no cabe en mí el porqué me siguen atacando de esta manera, yo amo y aprecio mucho a la comunidad gay, les tengo aprecio, los quiero, siempre los he apoyado y el hecho de que ataquen a la comunidad de cierta manera, tampoco me gusta top creo que todos somos seres humanos y yo siempre voy a apoyar a la comunidad, pero eso no significa que yo sea gay y esto lo han hecho desde hace años, creo que la primera vez que dieron que yo era gay creo fue en el 2009, creo que yo tenía 19 años y hoy en día tengo 34 años, pues me armo de fuerza con Enrique, con todos mis colegas que se han defendido, con mi manager Pepe que me ha apoyado mucho para alzar la voz y poner un basta, si es verdad no tendría problema es un decir, si es verdad lo digo no hay problema, no tengo problema, ni me daría pena, si es verdad lo digo punto y se acabó, pero como no es verdad por eso estamos aquí sentados para defendernos y ponerle un hasta aquí porque el daño que se hace es más allá de cualquier cosa”, dijo.