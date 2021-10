Paulina Rubio lanza "Yo soy", una versión mejorada de ella

A sus 50 años, Rubio se mostró entusiasmada de los planes para el futuro

Por: EFE

"Quiero ser mi mejor versión, quiero perdonar a gente que no perdonaba y quiero liberarme de muchas cadenas que me impiden seguir mi camino", aseguró a la prensa la llamada " Chica dorada".





A sus 50 años, Rubio se mostró entusiasmada de los planes para el futuro, que incluyen "especialmente" una gira, como también un nuevo disco y en los que no descarta un nuevo amor.





Eva está en el paraíso, te aseguro que habrán muchos más adanes, pero sólo hay una Eva", expresó la cantante, presentadora, empresaria y actriz con cuatro décadas de carrera artística.





"El cuento va más o menos así", dijo antes de interpretar su nueva canción en una velada íntima en la que además cantó a petición del público "Yo no soy esa mujer", uno de sus éxitos con dos décadas de historia.





producción de la nueva canción, que es un llamado a darle poder a la mujer basado en su propia experiencia, según dijo la artista, estuvo a cargo de La, que es un llamado a darle poder a la mujer basado en su propia experiencia, según dijo la artista, estuvo a cargo de Andrés Castro , ganador de dos premios Grammy y 13 premio Grammy Latino





"Yo Soy", llena de frases que retan como "No debo nada a nadie", "Porque yo soy lo que quiero ser, sin aparentar" y "A mí nadie me deshace, a mí nadie me gobierna, porque siempre soy la reina", está dedicada a la mujeres, las reinas, manifestó Rubio.

