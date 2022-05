Paulina Rubia acusa a guardia de tocarla durante concierto

La cantante detuvo concierto en Estados Unidos para acusar al guardia de seguridad de tocarla

Por: Héctor Ortega

mayo, 22, 2022 14:33

Comentarios

Paulina Rubio está dando de que hablar nuevamente, pues ahora 'La Chica Dorada' detuvo uno de sus conciertos para acusar a un guardia de seguridad de haberla tocado.

Durante un concierto en Phoenix, Arizona, como parte de su gira 'Perrísimas' junto con Alejandra Guzmán, Rubio acusó a un guarda de seguridad de haberle realizado tocamientos indebidos.

Esto sucedió el pasado 18 de mayo y fue dado a conocer mediante un video que está circulando en redes sociales, en donde se puede ver a Paulina bajo el escenario y cantando justo a lado de sus fanáticos.

Sin embargo, parece que entre todo el caos y amontonamiento de las personas, esta al subir al escenario pidió cortarán la música para posteriormente hacer la acusación hacia el guardia de seguridad.

"Paren la música, paren la música. Señor, usted me tocó. Usted me tocó y eso está mal porque es la seguridad. Que pena por usted. Él me tocó y es guardia de seguridad", acusó Paulina Rubio.

Esto fue registrado como se mencionó anteriormente en video por los fans que se encontraban en el concierto el cual se comenzó a hacer viral.

El hecho está causado controversia entre los internautas, pues mientras unos defienden a la cantante por haber alzado la voz, otros aseguran que en ningún momento hubo tal tocamiento.

Hasta el momento se desconoce si Paulina Rubio o alguien de su equipo tomó medidas legales en contra del guardia de seguridad.

Con información de elhorizonte.mx