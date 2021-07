Paul McCartney se hace viral cantando en ¿fiesta de graduación de su nieta?

Efectivamente el nombre del exBeatle acaparó las tendencias en Twitter, sin embargo, el video corresponde a otro evento

Por: Patricia Hernández Agüero

julio, 10, 2021 14:00

Por Patricia Agüero.- A través de redes sociales se ha viralizado un video de Paul McCartney echándose un 'palomazo', presuntamente en la fiesta de graduación de su nieta.

El video que ha acaparado las tendencias en Twitter, se puede ver que el cantante y exíntegrante de The Beatles, toma el micrófono y tras quitarse el saco y remangarse la camisa, comienza a interpretar "I saw Her Standing There", una canción que The Beatles convirtió en un éxito.

Los asistentes comenzaron a ovacionarlo y sacaron sus celulares para grabar la emotiva y sorpresiva presentación, al tenerlo tan cerca en un escenario.

Pero, no te dejes llevar por todo lo que se dice en las redes sociales, pues aunque el video sí es real, no se trata de la graduación de su nieta, ni es actual, se trata de la fiesta navideña de la empresa New England Motor Freight, en donde su esposa Nancy Shevell, es ejecutiva y la reunión ocurrió en el año 2019 en el Hudson House en Jersey City.

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales expresaron emociones por desear que Paul McCartney fuera su "abuelito" o mínimo cantara en su fiesta de graduación.

