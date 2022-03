Patrick Stewart confirma su aparición en 'Doctor Strange 2'

Patrick Stewart aceptó que aparecerá en la cinta con su personaje del Profesor X, legendario personaje de los X-Men.

Por: Brenda González

marzo, 01, 2022 20:00

¡Las dudas terminaron! El reconocido actor Patrick Stewart reveló lo que todos sospechaban, pues confesó que sí participará en la esperada película "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", con su amado personaje del Profesor X.

Fue durante una entrevista en el canal de YouTube "Jake´s Takes", donde Stewart fue cuestionado sobre el rumor de su participación en el filme.

Estas especulaciones surgieron luego de que un avance de la película fuera lanzado durante el Super Bowl, en el que un misterioso personaje revela al hechicero que un grupo, aparentemente los Illuminati, tienen que "decirle la verdad".

En el tráiler se escucha hablar a un personaje con una voz muy parecida a la de Stewart, por lo que el actor fue asediado con decenas de preguntas sobre su aparición en la cinta.

Durante la entrevista en Youtube, a Patrick no le quedó de otra que decir la verdad y aceptar que está de regreso.

Además, dijo que la idea de no hablar al respecto ni aceptar su trabajo en el proyecto fue de sus agentes de relaciones públicas, con el fin de crear más expectativas.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará el próximo 6 de mayo en cines, y se rumora que contará con sorpresivos cameos.

