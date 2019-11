Panic! at the Disco estrena 'Into the unknown' para 'Frozen 2'

Notimex -

Además del español David Bisbal, otros artistas se suman al soundtrack de la segunda entrega de Frozen, que en su versión en inglés ahora le tocó a la banda estadounidense de rock Panic! at the Disco, que dejó ver en sus redes sociales algunas imágenes de las grabaciones de estudio de su tema Into the unknown.

Brendon Urie, vocalista de la banda, interpretó el tema que podrá ser escuchado al final de los créditos de la película. El personaje de "Elsa", en voz de la estrella de Broadway, Idina Menzel, será quien cante durante la historia, reportó el medio especializado en música, Kerrang!

Asimismo, la banda lanzó el un video lírico con la voz de Urie, aunque aún no se conoce la versión que irá para la película, misma que llegará a las salas de cine mexicanas el 22 de noviembre.

Otros artistas alternativos tienen pensado unirse a la banda sonora de la cinta de Disney, como Weezer y Kacey Musgraves.