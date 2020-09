Revelan que Ozzy Osburne intentó matar a su esposa Sharon Osburne

Foto: Archivo

El oscuro secreto de Ozzy Osburne que por poco le cuesta perder para siempre a su amada esposa Sharon

| 09/09/2020 | ionicons-v5-c 10:03 | Francisco Trejo |

Reino Unido.-Con la reciente revelación de un documental llamado "The nine lives of Ozzy" (Las nueve vidas de Ozzy), se dio a conocer que el famoso cantante británico del grupo Black Sabbath, en alguna ocasión intentó asesinar a su esposa Sharon, todo debido a la adicción de Ozzy a las sustancias tóxicas.

Según cuenta, en una ocasión, completamente drogado, se sentó frente a ella y tranquilamente le dijo "hemos tomado la decisión y tienes que morir", inmediatamente, se avalanzó a su cuello con sus manos e intentó estrangularla hasta la muerte.

"Se tiró al suelo encima de mí y yo estaba intentando agarrar cualquier cosa de encima de la mesa. Al final encontré el botón del pánico y lo presioné, y lo siguiente que recuerdo es que la policía estaba allí", relató Sharon Osbourne

Se dice que cuando ocurrieron los violentos hechos, sus hijos estaban dormiros y por ende no pudieron presenciar la horrible escena.

Al día siguiente, Ozzy Osburne estaba encerrado en una celda y no podía recordar nada de como había llegado ahí. Sin embargo, Ozzy si pudo recordar la sensación de "calma y paz" que sintió antes de intentar matar a su esposa.

Como consecuencia, el cantante fue condenado a seis meses de confinamiento en un centro médico para someterse a un tratamiento psiquiátrico.

Por su parte, Sharon consideró seriamente pedirle el divorcio, sin embargo, finalmente decidió darle una última oportunidad.

No quiero el dinero... pero si vuelves a hacer algo así, o te mato yo o me matas tú a mí. ¿De verdad quieres que los niños tengan que pasar por algo así?", le dijo Sharon Osburne

La pareja se casó en 1982 y con una fortuna de más de 100 millones de dólares, son consideradas una de las más acaudaladas parejas del Reino Unido.