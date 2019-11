Ozzy Osburne colabora con Slash para el temazo 'Straight to hell'

Notimex -

El cantante Ozzy Osbourne otra vez es noticia en el mundo de la música, porque lanzó una canción que formará parte de su nuevo álbum Ordinary man, en el que además el guitarrista Slash acompañará al músico en la guitarra en el tema Straight to hell.

A unas semanas de que el "Príncipe de las Tinieblas" estrenara su sencillo Under the graveyard, Straight to hell lo secunda con la colaboración especial del popular guitarrista de Guns N'Roses, informó Rolling Stone.

"Este será posiblemente el álbum más importante que he hecho en un largo tiempo, tal vez el más importante desde No more tears", mencionó Ozzy sobre su reciente álbum, el cual aún no tiene fecha de estreno pero ya ha dejado ver ciertos adelantos y detalles como otras colaboraciones con Duff McKagan, bajista de Guns N´ Roses, y Chad Smith, baterista de Red Hot Chili Peppers.

Además, no es la primera vez que el vocalista de Black Sabbath trabaja con Slash, pues en 2010 colaboraron juntos en el tema Crucify the dead, del primer álbum solista del guitarrista, donde relata la controvertida relación con su compañero Axl Rose cuando ambos se encontraban en Guns N´ Roses.

Straight to hell, oficialmente estrenado, ya está disponible en las plataformas digitales.