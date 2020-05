Óscar Burgos luchará para que abuelos vean a las hijas de Karla Luna

El conductor y comediante 'rompe' el silencio para defenderse de los ataques en su contra y asegura que 'desconocía muchas cosas'

Por: Redacción Web

Monterrey.- Después del escándalo en redes sociales tras las declaraciones de la familia de Karla Luna, el conductor y comediante habló al respecto

Los usuarios de las redes sociales no perdonan lo ocurrido entre Karla Panini y Karla Luna, pero ahora tampoco al conductor y comediante Óscar Burgos, quien de acuerdo con los mismos fans de Luna se ha encargado de hacer declaraciones en su contra.

Por ello es que después de las declaraciones de la familia de Karla Luna, los usuarios comenzaron a atacar al comediante en sus redes sociales.

Ante esta situación, Óscar Burgos se vio en la necesidad de 'romper' el silencio para defenderse a través de una entrevista con el sitio de Internet conocido como "La Columnaria".

"Aclarar que yo ignoro muchas cosas y prefiero seguir sin saberlas, porque me haría daño", mencionó Burgos.

Los usuarios le reprochan a Óscar Burgos que habiendo sido amigo de Karla Luna, diera declaraciones en contra de ella cuando ya no estaba viva para defenderse.

"Creo que debo ofrecer ahora una disculpa pública a la familia de Luna", señaló el comediante.

Entre las declaraciones que dio la familia de Karla Luna en un video que ya se ha viralizado, hacen referencia a que hicieron todo lo que les pedía Américo Garza a cambio de ver a las niñas, como quitar demandas en su contra, no hablar a los medios de comunicación, así como entregarle los pasaportes de las niñas, sin embargo, el nunca cumplió y por eso decidieron hablar para decir que lucharan por volver a ver a las hijas de Karla Luna.

Al respecto, Óscar Burgos dijo que solo quiere que las niñas y su hijo Gabriel estén bien, y que no vivan en medio del odio, sino del amor.

Agregó que luchará porque los padres de Karla Luna puedan volver a ver a sus nietas.

"Voy a luchar porque los abuelitos puedan ver a sus nietas. Yo no soy una mala persona, solo quería parar el odio", sentenció Burgos.

ÓSCAR BURGOS REVELÓ ESTAR AMENAZADO

En el año 2017 el comediante Óscar Burgos fue interceptado por una reportera de TV Azteca para dar una declaración sobre la presunta reconciliación de su expareja Karla Panini y Karla Luna, sin embargo, su respuesta sorprendió a muchos en ese momento.

"Yo te voy a dar una nota que a ti te va a servir, pero a mí me puede costar la vida", expresó la ex pareja de Panini.

A pesar de que se trataba de una entrevista pactada con el medio de comunicación, Óscar Burgos insistió en que no podía hacer alguna declaración porque se lo habían prohibido.

"Perdóname, pero me dijeron que no dijera ya nada, no abras el hocico me dijeron....Y sí, tengo mucho temor, mucho mucho temor".