Nunca es tarde para empezar, hazlo por tu salud

Si usted es de las personas que sufre de males estomacales, intestino perezoso o bien su alimentación no ha sido la correcta en los últimos meses es tiempo de desintoxicar su cuerpo con alimentos naturales

| 17/09/2020 | ionicons-v5-c 09:24 | - Fernando Escobedo |

Para desintoxicar el cuerpo y consumir alimentos saludables no hay excusa, porque existen negocios que desde temprana hora le pueden ayudar a mejorar su organismo, como el ubicado sobre la avenida Garza Sada y Morones Prieto, en la colonia Caracol, en Monterrey.

"Abrimos desde las 5 de la mañana y la idea es encontrar un desayuno nutritivo y delicioso. Está compuesto de un poco de sábila desintoxicante para quitar gastritis, males estomacales y un té para darte mucha energía", comentó Fernando Mier, encargado del lugar.

Aloe vera, mango, mandarina, uvas, almendras, colágeno y proteínas no deben de faltar en su alimentación diaria y por supuesto algo de ejercicio no solo para verse mejor si no también para sentirse saludable.

Nunca es tarde para empezar, hágalo por su salud.