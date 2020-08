¿Nuevo romance? Celia Lora le envía provocador mensaje a Chumel Torres

"¡Vamos a tener un retoño! ¡Nada más para chi%#@r a ya sabes quién!", le escribió Celia Lora a Chumel Torres

| 30/08/2020 | ionicons-v5-c 14:58 | Redacción Web |

MÉXICO.- Celia Lora volvió a causar revuelo en redes sociales, pero no por sus candentes fotos donde muestra su cuerpo, si no por los provocadores mensajes que envió al comunicador Chumel Torres.

Cabe recordar que ambos personajes han manifestado su férreo rencor hacia las iniciativas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que lo que los mensajes van encaminados a incomodar al mandatario federal.

A través de su cuenta de Twitter la playmate invitó a salir salir al influencer.

"¿Ya vas a prestar @ChumelTorres? ¿O me voy a la villa? Piénsalo. Tú, yo, suegro rockero y conservador. ¿Qué esperas? Vamos al cine, un esquite. Se me hace que no voy a dejar de insistir", tuiteó Celia.

Al ver que el youtuber solo respondió con un gif de él mismo en el que se ve apenado por la propuesta, la modelo le propuso a Chumel Torres tener un hijo con la finalidad de molestar al mandatario de México, contra quien se han lanzado en más de una ocasión.

"¡Vamos a tener un retoño! ¡Nada más para chingar a ya sabes quién! @ChumelTorres sería su peor pesadilla", escribió Lora.

Vamos a tener un retoño! Nada más para chingar a ya sabes quién! @ChumelTorres ?? sería su peor pesadilla ?? — Celia Lora (@CeliLoraOficial) August 29, 2020

Aunque en el comentario no menciona específicamente a López Obrador, la también influencer utilizó la frase "ya sabes quién", muy utilizada en México para referiste a quien comanda la nación desde el 1 de diciembre del 2018.

Al no recibir respuesta de Chumel, la hija de Alex Lora ya se mostró molesta y puso en una de las respuestas que ofreció a su mismo tuit: "Lo voy a secuestrar ya me harté".

Aunque Chumel Torres no ha aceptado o declinado la propuesta, usuarios se posicionaron sobre este asunto y dieron sus opiniones, como uno que le puso la famosa frase "Sin miedo al éxito" para que se anime a salir con la actriz.

Sin miedo al éxito @ChumelTorres hahha — lager (@l_armandogv) August 29, 2020

A continuación algunas otras reacciones de los internautas:

Chumi todo pinché nervioso cuando le disparen el esquite pic.twitter.com/H6MEyGxup4 — In-Lak'ech Placencia (@blue_lakech) August 29, 2020

Así deberían de ser todas!!! Sin miedo a que las juzguen, directas y con los pantalones bien puestos!!! pic.twitter.com/7AFMPYXxGn — Victor Alvarez S. (@AlvarezS_Vic) August 29, 2020

Vientos Celia!! Sin miedo al exito * con acento* Pasas el Pack eh??? pic.twitter.com/J6ku8d7UpC — Cyn (@CyndyRodguez24) August 29, 2020

Venga Chumie, son sacrificios que hay que hacer por la banda. .. pic.twitter.com/fC3qGvJsg8 — Polo Rojas G (@PoloRojasG) August 30, 2020