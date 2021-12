Novia de Octavio Ocaña visita tumba a 2 meses de su muerte

La joven viajó a Tabasco para recordar al actor y expresó su dolor por su fallecimiento

Por: Patricia Hernández Agüero

diciembre, 29, 2021 12:20

Nerea Godínez, novia del actor Octavio Ocaña en vida, visitó su tumba al cumplirse dos meses de su muerte.

Nerea compartió algunas historias en su cuenta de Instagram en donde viaja con destino a Tabasco para visitar el cementerio en donde descansan los restos del actor.

"Papi ya 2 meses que nos dejaste y hay días en que aún no me lo creo, sigo negada con tu partida y no se si algún día pueda comprender y calmar un poco este dolor tan intenso que dejaste en mi ... en todos", escribió Nerea en Instagram acompañada de una imagen en la que posa sentada frente a la tumba del actor.

La joven lamentó los planes y sueños que tenían juntos y los cuales se vieron truncados tras su fallecimiento.

"No hay día que no me ahogue en llanto preguntándome por qué a ti? .. por qué a nosotros? ... nuestros planes y sueños se quedan en eso, en sueños ... y quisiera cumplirlos por ti, pero cómo? Con qué ganas?", continúo el texto de la joven.

Y finalizó dedicándole un mensaje en donde dice que es (Octavio Ocaña) irremplazable en este mundo. "Te amo por toda la vida".

El actor falleció el pasado 29 de octubre del 2021 en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, tras una persecución policíaca en la autopista Chamapa-Lechería, en la cual recibió un impacto de bala.