Nodal llora en concierto por críticas; 'soy un ser humano'

El cantante se presentó en Colombia en donde aprovechó para desahogarse de cómo se encuentra anímicamente

Por: Patricia Agüero

junio, 27, 2022 11:00

Christian Nodal llevó su Forajido Tour hasta Colombia en donde aprovechó el escenario para desahogarse con sus fans sobre cómo se encuentra emocionalmente.

Y es que desde que terminó su relación con la también cantante Belinda, el compositor a estado envuelto en polémica, desde sus declaraciones contra la familia de su ex prometida, la tiradera contra J Balvin y lo más reciente ocurrió cuando enfureció contra los asistentes a su concierto en Bolivia después de que le lanzaron cubos de hielo y pidió sacarlos, además de regresarles el costo de entrada de los boletos.

Nodal se presentó en Montería, Córdoba en donde los asistentes le dieron un cálido recibimiento, sin embargo, les confesó que antes de salir al escenario tenía miedo de que los colombianos estuvieran enojados con él.

"A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra y yo los amo y par a mí son muy importante Colombia", dijo el cantante.

Tras su ruptura con Beli, el originario de Caborca, Sonora, no solo se borró los tatuajes que se había puesto en su honor, sino que agregó otros más a su rostro, esto causó controversia entre los seguidores. Sus cambios de look también han acaparado las tendencias. A estas situaciones Nodal también respondió.

"Quieren burlarse de mí, si estoy chaparrito, si estoy lo que sea. Soy un ser humano como ustedes, yo también tengo mis sueños, yo también salí de un lugar, yo también me siento orgulloso de cosas y no quiero que nadie me las pise y yo entiendo que hay cosas que uno no puede controlar", dijo Nodal con la voz entrecortada.

El cantante también aprovechó la oportunidad para arremeter contra los medios de comunicación que hablan mal de él.

"No es justo que medios que nomás por sacar dinero hablen mierd.. de mí, yo no soy un ser humano mierd....soy un ser humano como todos ustedes con mis errores y mis defectos.

Y agregó que a sus 23 años solo interpreta sus letras, su música y que no es un buen ejemplo de ser humano, pero que falta empatía en este mundo.

Finalmente, Nodal se disculpó con los asistentes por su discurso, pero señaló que necesitaba desahogarse, recibiendo del público los aplausos.