Nodal cambia a Belinda por la argentina Tini; dice 'me vale'

Los fans "Nodeli" le reclamaron al cantante, pero este respondió contundentemente

Por: Patricia Agüero

abril, 15, 2022 18:00

El sencillo "Por el resto de tu vida", prometía convertirse en el himno de amor de Christian Nodal y Belinda, pero su sorpresiva ruptura interrumpió su lanzamiento.

Se sabe que dicho tema, autoría de Nodal, estaba planeado para lanzarse el pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, pero la pareja rompió su compromiso y el cantante de música ranchera así lo anunció el 12 de febrero del 2022.

Si creíste que este tema se quedaría en el tintero, fue el mismo Nodal quien confirmó que sí se estrenará, pero sin Belinda como estaba planeado y su lugar será ocupado por la argentina Tini Stoessel.

Lo anterior lo confirmó el cantante durante una transmisión en vivo en su cuenta de Twitch.

Algunos fans "Nodeli" (como hicieron llamar a la pareja durante su relación) cuestionaron al cantante por no lanzar el tema en colaboración con su exprometida como estaba planeado y esto respondió:

"Les voy a decir una cosa de las canciones: es música al final, y yo no voy a desperdiciar un tema que sé que va a marcar en todas las personas, entonces no entiendo, o sea, entiendo su punto, pero me vale, lo siento mucho", expresó Nodal.

Hasta el momento, la también compositora Tini Stoessel no se ha pronunciado al respecto.