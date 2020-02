"No soy perfecta"; Yanet García presume orgullosa sus estrías

Por: Redacción Web

La presentadora Yanet García - conocida como "la chica del clima"- reveló a sus seguidores de Instagram algo inesperado: las estrías en sus glúteos.

García explicó la importancia de la paciencia para tener los resultados deseados en una figura fitness, sobre todo en su trasero; mismo que recalcó creció de manera natural y sin someterse a la cirugía plástica.

La presentadora publicó una fotografía posando en bikini y mostrando una de las zonas de su cuerpo más famosas: sus glúteos.

"Hoy quiero decirte que no soy perfecta. Hace más de 10 años decidí empezar a ir al gym porque quería sentirme mejor conmigo misma, aumentar mi seguridad y confianza. Al principio fue muy difícil porque no veía los resultados que quería, no veía avances y me desesperaba mucho, hasta que entendí que lo más importante era tener mucha paciencia y cuidar mi alimentación. Solo el tiempo daría esos resultados que había soñado", explicó al inicio de su mensaje, que ya recibió más de 2,000 comentarios y más de medio millón de "me gusta".

García reconoció que al principio no sabía por qué habían aparecido esas líneas en su piel y le daba mucha pena tenerlas.

"Pero hoy he aprendido a amarlas porque son las marcas de mi esfuerzo en el gimnasio. Hoy esas estrías representan para mi un ´Lo lograste´", añadió.