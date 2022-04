'No se habla de Jada', hacen parodia de 'Encanto'

James Corden cambió la letra de 'No se habla de Bruno' para una divertida parodia sobre Jada Pinkett Smith en los Oscar.

Por: Brenda González

abril, 05, 2022 18:12

Al parecer el altercado entre Will Smith y Chris Rock en la entrega de los Oscar seguirá dando de qué hablar por mucho tiempo.

Cuando parecía que todo había pasado, el suceso fue recordado en el programa de James Corden, con una parodia que sacó miles de carcajadas.

El sketch comenzó con Corden y su equipo discutiendo cómo cubrir la 94 entrega de los Premios de la Academia.

Aunque algunos optaron por centrarse en las cosas positivas de la premiación y hablar de CODA, ganadora a mejor película, otros opinaron que se debería hablar sobre la broma hacia Jada Pinkett y la violenta reacción de su marido.

Es en este momento cuando el comediante comenzó a parodiar la letra de "No se habla de Bruno", de la película "Encanto", la cual ganó el Oscar a mejor película animada.

Con una divertida letra pero con la misma melodía del filme infantil, Corden y su quipo narraron los momentos más divertidos de los Oscar, siguiendo con el coro: "No se habla de Jada, no, no, no".