'¡No más inglés!': Drake Bell escribirá únicamente en español en su redes sociales

Notimex -

El actor y cantante estadounidense Drake Bell, quien la semana pasada sorprendió al cantar Cielito lindo en una entrega de premios en México, anunció que utilizará únicamente el español para escribir en sus redes sociales.

El artista de 33 años se despidió con un "Hasta luego México! Lo amo mucho siempre!!" y después compartió otro mensaje en sus redes sociales en las que dio a conocer que dejaría de usar el inglés en este medio, donde se volvió tendencia.

Luego de que publicara "mis redes sociales ahora solo estarán en español, no más inglés", algunos de sus fans le ofrecieron darle clases del idioma y le pidieron que se nacionalice mexicano.

mis redes sociales ahora solo estarán en español, no más inglés — Drake Bell (@DrakeBell) November 17, 2019

Otros de sus fans, compartieron una imagen de un acta de nacimiento en la que aparece la imagen del cantante con sombrero de charro color negro y en el apartado del nombre dice: "Drake Bell López", con lugar de nacimiento en "Villa Carlos Greene, Comalcalco, Tabasco, México".

"Eres grande Drake", "Hay algo que este hombre no haga bien?", "Has tomado la decisión correcta Drake, la gente que habla inglés no te aman como lo hacemos nosotros", "Drake Campana o Drake Bell López?" fueron otros de los comentarios que recibió Bell en su publicación que casi alcanzó más de 200 mil "me gusta" y fue retuiteado más de 29 mil veces.

En ocasiones anteriores, Drake ha expresado su cariño por México y la semana pasada deleitó a los espectadores de los Premios Telehit 2019 con su interpretación de la tradicional canción Cielito lindo, compuesta en 1882 por Quirino Mendoza y Cortés.

Además, en mayo pasado, el protagonista de la serie Drake y Josh lanzó a través de sus redes sociales el video de su sencillo A fuego lento, donde se aprecia una calle con papel picado y la fachada amarilla de la capilla de Santa Catarina, una iglesia franciscana del siglo XVI que está cerca del centro de la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.