No fue en mi año: Irina Baeva responde sobre video íntimo de Gabriel Soto

"Hay dos pequeñas de por medio", Irina Baeva pide respeto a los medios tras la filtración de video íntimo de Gabriel Soto

| 22/12/2020 | ionicons-v5-c 10:33 | Mary Ruiz |

Irina Baeva, actual pareja de Gabriel Soto respondió a periodistas cuando salía del aeropuerto, con respecto al video íntimo que salió a la luz, donde su pareja Gabriel Soto exhibe sus partes íntimas a otra persona por videollamada.

Ante los cuestionamiento, la actriz responde que no le corresponde hablar sobre el video, pues no fue en su año y además pide respeto para tratar el tema porque hay dos niñas de por medio.

"Lo único que tengo que decir al respecto yo, porque realmente no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente"... Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo, tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en estos momentos. Y pues bueno, lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto hacia un tema tan delicado, porque hay dos niñas de por medio".

La actriz destaca que los hechos no fueron en su año, a los que muchos interpretan que el video fue hecho cuando Gabriel Soto aún estaba casado con Geraldine Bazán, reavivando la infidelidad hacia la actriz.



También pide que se respete la situación puesto que están de por medio dos pequeñas refiriéndose a las hijas de el actor y Geraldine.

El autor de este video, Gabriel Soto, aceptó su responsabilidad por este hecho y pidió también que se respete su intimidad.