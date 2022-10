"No eres socialité": Pepe Gtz se va en contra Andy Benavides

El famoso maquillista Pepe Gutiérrez arremetió contra la influencer regiomontana

Por: Redacción INFO7

octubre, 05, 2022 16:41

Una vez más la influencer regiomontana vuelve a acaparar los reflectores, pero en esta ocasión no por algo que ella haya hecho o compartido en sus redes sociales, sino por las polémicas declaraciones del famoso maquillista de Guadalajara, Pepe Gutiérrez en su contra.

Fue a través de un en vivo en su cuenta de Instagram @pepegutierrezoficial que el estilista arremetió contra la regiomontana.

A pregunta expresa: ¿Qué celebridad o influencer no soportas? Pepe respondió inmediatamente: Andy Benavides.

"Andy Benavides, no la soporto, no puedo con su grado de naques y de inventadés porque entre más se quieran sentir socialité, más alejada está de serlo", arremetió el maquillista.

Lo anterior lo "justificó" al decir que ninguna socialité "anda haciendo payasadas en redes".

"La gente socialité verdaderamente rancia, de abolengo como son las de allá de Monterrey, porqué allá son: tú eres o no eres. Y a mí me queda clarísimo que no es, ni lo va a ser", sentenció.

Finalmente, Pepe Gutiérrez se disculpó por expresar su sentir, en caso de herir la susceptibilidad de los seguidores de la influencer regiomontana.

Esta parte del video que fue sacado del en vivo de su Instagram fue compartido por otros usuarios en rede sociales en donde los usuarios reaccionaron a sus declaraciones:

Algunos respondieron: "Se tenía que decir y se dijo", otros más expresaron que realmente se estaba describiendo a él mismo y que se proyecto. Sin faltar los seguidores que respaldaron a la influencer Andy Benavides señalando que ella si es una socialité.

Hasta el momento Andy Benavides no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es Pepe Gutiérrez?

Pepe Gutiérrez es un estilista, colorista y maquillador mexicano con más de 20 años de experiencia, quien ha destacado en la industria de la belleza a nivel nacional e internacional tanto por sus work shops masivos, como por atender a grandes celebridades, como la socialité Paris Hilton o a la Ex Miss Universo Ximena Navarrete.

También ha participado en los back stage de pasarelas mundiales de Fashions Week Nueva York y Milán en Italia. Ha logrado llevar muy lejos sus distintas empresas en el campo de la belleza y ser reconocido por su liderazgo y talento excepcionales que ha transmitido, según se puede leer en su sitio web de su academia de belleza.