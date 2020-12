"Niurkalendario 2021" hasta con dedicatoria

Presenta Niuka Marcos Calendario 2021 y hace tremendas revelaciones de sus partes íntimas

| 04/12/2020 | ionicons-v5-c 12:10 | Azteca Noticias |

"No voy a enseñar el hoyito de mi c...ito, ni voy a enseñar el chocho con su clítoris, porque eso ya es porno y lo cobraría más caro yo, y con la pandemia no hay economía que aguante", dijo Niurka Marcos durante la presentación de su calendario 2021

La vedette compartió detalles de su calendario y aseguró que no trae desnudos pornográficos, pues eso se cobra más caro.

"Mi chochito que es lo único que me he operado, que está tan lindo y quinceañero, lo tengo reservado para el galán que se atreva a entender mi locura", detalló, "me lo dejaron como pompi de bebé, como labios de Liz Vega".

La venta del calendario de la cubana será en línea, por un costo de 290 pesos y 590 pesos si se desea tenga dedicatoria. Tiene 6 diferentes diseños coloridos, con las frases icónicas de NIURKA, "I'm sorry for everybody", "Chocaste con el muro de Berlin", "Te vi... pero te ignoré", "Tú no eres vedette!", "Te quisiste lucir!" y claro... no podía faltar... "Bailas?

