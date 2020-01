Ninel Conde sorprende con ´arreglitos´ y la comparan con Lyn May

Espectáculos - 27/01/2020 11:26 a.m.

Por: Redacción Web

Ninel Conde al enviar un mensaje anunciando que será conductora de un programa de televisión estadounidense, sorprendió a sus seguidores con sus nuevos "arreglitos" en el rostro.

Tras la polémica que causó en redes sociales, hay quienes la comparan con la vedette Lin May, quien es muy famosa por haber desfigurado su rostro por su adicción a las cirugías estéticas.

Esta no es la primera vez que Ninel es atacar por su apariencia física y su gusto por las cirugías estéticas.

En ocasiones la intérprete de "Bombón asesino", aseguró que lo que necesita es tiempo para realizarse esos "arreglitos" que dice la gente, y que lo que preferiría es dormir, debido a su carga laboral y no siempre consigue conciliar el sueño.

"Me encantaría tener tiempo de, por lo menos, internarme para dormir unas 48 horas. No nada más para hacerme argelinos, preferiría dormir, por lo menos. Porque la gente a veces o los que inventan son tan ignorantes que no saben que para hacer un procedimiento necesitas tiempo de recuperación", dijo hace tiempo, de acuerdo con El Universal.

¿ Qué se hizo ahora #NinelConde ? La veo muy rara ???? pic.twitter.com/evLqofQQcq — marco meza (@marcomeza) January 25, 2020