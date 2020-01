Ninel Conde revela por qué su cara está ´deforme´, tras duras críticas

Por medio de un video en vivo, la cantante explicó por qué lucía diferente en una grabación, algo que preocupó mucho a sus fans

Por: Redacción Web

Ninel Conde, acudió a un video en vivo de Instagram para responder las inquietudes de sus fans después de que la cantante fuera mítica de duras críticas y memes al especular que se habría hecho una nueva cirugía en el rostro.



El ´Bombón asesino´, negó haberse hecho un "arreglito" en el roto, y aseguró que su cara lucía "deforme", debido a que grabó un video sin recursos necesarios, no había iluminación ni buena calidad de la grabación.

Además, dijo que estaba utilizando una medicina inyectada que le provocó retención de líquidos y por ello su rostro aparecía bastante inflamado.

"Se llama diprospan que tiene cortisona que te retiene líquidos y te hinchas.... entonces todo coincidió", dijo Ninel.

La también actriz, que no le importa la opinión de quienes la critican.

"Y si me hubiera hecho qué, es mi cara. Algún día si yo quiero me voy a hacer porque es mi cuerpo, es mi cara y es lo que a mí se me da la gana", comentó.