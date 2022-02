Nightmare Alley de Guillermo del Toro va por mejor película

La película Nightmare Alley, del director mexicano Guillermo del Toro, logró nominaciones a mejor vestuario, dirección de fotografía y diseño de producción

Por: EFE

febrero, 08, 2022 08:04

"Belfast", "Coda", "Don't Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "The Power of the Dog" y "West Side Story" serán las candidatas al Óscar a mejor película, que la Academia de Hollywood entregará el 27 de marzo en Los Ángeles.

"The Power of the Dog" lidera las nominaciones de los Óscar con 12 menciones

La cinta "The Power of the Dog", de la cineasta Jane Campion, lidera con 12 candidaturas las nominaciones a la 94 edición de los Óscar, anunció este martes la Academia de Hollywood.