Nicolás Vallejo le pide a Paulina Rubio que sea "una buena madre"

Paulina Rubio se habría negado a entregarle a Nico, a su padre, el empresario español Nicolás Vallejo-Nágera, informándole a través de un correo electrónico que no pensaba permitir que volara a otro país. "Yo no le pido nada, solo que sea una buena madre, es lo único que le pido. Lo que siempre le he pedido y lo único que quiero de ella", afirmó

Espectáculos - 13/12/2019 01:52 p.m.