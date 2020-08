Netflix tendrá increíbles estrenos en septiembre ¡conócelos!

Foto: Web

Para el mes de septiembre del 2020, Netflix planea estrenar increíbles y esperadas películas, series y documentales

| 30/08/2020 | ionicons-v5-c 21:32 | Redacción Web |

Como cada mes, Netflix nos sorprende con nuevo estrenos para disfrutar, y algunas de las más esperadas por la audiencia en septiembre están: la temporada 16 de 'Grey's Anatomy', 'Enola Holmes' y la ganadora del Óscar 'Parásitos'.

A continuación te decimos lo que llegará a Netflix en el mes de septiembre en Latinoamérica:

PELÍCULAS

1 de septiembre

- Parásitos

- Django sin cadenas

- Línea mortal: Al límite

- Emogi: La película

- Escuela de Rock

- Chicas pesadas

- Belleza Americana

- Las mujeres perfectas

- Gladiatior: El desafío comienza

- Un partido decisivo

- Han llegado

- El expreso polar

- Un jefe en pañales: ¡Atrapa al bebé!

- Las aventuras de Rocky y Bullwinkle

- Midnight Family

- Los invisibles

- Vera: Día de la amistad

2 de septiembre

- Freaks: Eres de los nuestros

3 de septiembre

- Amor garantizado

4 de septiembre

- Pienso en el final

- Dallas Buyers Club: El club de los desahuciados

- Twister

- Orgullo y prejuicio

- El príncipe de Egipto

- Pollitos en fuga





7 de septiembre

- Anabelle 2

9 de septiembre

- The Post: Los oscutos secretos del Pentágono

- #Vivo

- Cincuenta sombras liberadas

- Corazón loco

- Guapis

- La Línea: La sombra del narco

- El dilema de las redes sociales

10 de septiembre

- La niñera: Reina Letal

12 de septiembre

- La gran aventura LEGO

15 de septiembre

- Justin Bieber: Neve Say Never

- El milagro de Todos los Santos

- Gracias por tu servicio

16 de septiembre

- El diablo a todas horas

- El Practicante

21 de septiembre

- Una canción de amor para Latasha

22 de septiembre

- Lady Bird

- El hilo fantasma

23 de septiembre

- Enola Holmes

- Verdad o reto

30 de septiembre

- El sorprendente Hombre Araña

- Los chicos de la banda

- El caso de Watts

SERIES

1 de septiembre

- The Promised Neverland (Temporada 1)

- Blue Exorcist (Temporada 2)

- Desaparecido (Temporada 1)

- Fate/Grand Order: First Order (Temporada 1)

- Grey´s Anatomy (Temporada 16)

- Keeping Up with the Kardashians (Temporadas 3 y 4)

- Top Chef (Temporadas 3 y 4)

- Beyblade Burst Turbo (Temporada 1)

- Exploradores espaciales (Temporada 1)

- Thomas y sus amigos (Temporada 24)

2 de septiembre

- Chef´s Table: BBQ (Volumen 1) - Original de Netflix

- Escándalos millonarios: India (Temporada 1) - Original de Netflix

3 de septiembre

- El joven Wallander (Temporada 1) - Original de Netflix

4 de septiembre

- Lejos (Temporada 1) - Original de Netflix

- Spirit: Cabalgando libre – Academia de equitación (Parte 2) - Original de Netflix

8 de septiembre

- StarBeam (Temporada 2) - Original de Netflix

9 de septiembre

- Organízate con el método The Home Edit (Temporada 1) - Original de Netflix

10 de septiembre

- The Gift (Temporada 2) - Original de Netflix

- Memorias de Idhún (Temporada 1) - Original de Netflix

11 de septiembre

- Casi una duquesa (Temporada 1) - Original de Netflix

14 de septiembre

- Close Enough (Temporada 1) - Original de Netflix

15 de septiembre

- Las crónicas del taco (Volumen 2) - Original de Netflix

- Izzy y los koalas (Temporada 1) - Original de Netflix

16 de septiembre

- Criminal: Reino Unido (Temporada 2) - Original de Netflix

- Baby – Temporada 3 - Original de Netflix

- Símbolos (Temporada 2) - Original de Netflix

- ¡A cantar!: EE. UU. (Temporada 1) - Original de Netflix

17 de septiembre

- Dragon´s Dogma (Temporada 1) - Original de Netflix

- 100 días para enamorarnos (Temporada 1)

18 de septiembre

- Ratched (Temporada 1) - Original de Netflix

- Jurassic World: Campamento Cretácico (Temporada 1) - Original de Netflix

22 de septiembre

- Mighty Express: Aventuras sobre rieles - Original de Netflix

- Chico Bon Bon: Un mono con herramientas - Original de Netflix

24 de septiembre

- The Chef Show (Temporada 2) - Original de Netflix

25 de septiembre

- Sneakerheads (Temporada 1) - Original de Netflix

- Country-Ish (Temporada 1) - Original de Netflix

28 de septiembre

Elecciones, en pocas palabras (Temporada 1) - Original de Netflix

DOCUMENTALES

1 de septiembre

- Felipe Esparza: Malas decisiones - Original de Netflix

3 de septiembre

- Afonso Padilha: Alma de pobre - Original de Netflix

7 de septiembre

- Mi maestro el pulpo - Original de Netflix

15 de septiembre

- Michael McIntyre: Showman - Original de Netflix

- Criogenización: Vivir dos veces - Original de Netflix

21 de septiembre

- El papa Francisco: Un hombre de palabra

29 de septiembre

- Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia – Stand Up - Original de Netflix

30 de septiembre

- El caso Watts: El padre homicida - Original de Netflix (E)