Netflix evitará que usuarios compartan sus contraseñas; ya realiza pruebas

Netflix está realizando pruebas para que sus suscriptores no puedan compartir sus cuentas con personas que no viven en el mismo hogar

| 11/03/2021 | ionicons-v5-c 18:21 | S. Rocha |

EUA.- Se le acabó la "paciencia" a Netflix , y quizás compartir la contraseña de una cuenta con personas que no viven en la misma casa, llegue a su fin.

De acuerdo con el portal The Streamable , un portavoz de Netflix dijo al medio que se están realizando pruebas por el momento en dispositivos de televisión para verificar que los suscriptores no puedan compartir su cuenta con otras personas que no habiten en la misma casa que ellos.

En el mensaje, se les dice a los clientes que "si no vive con el propietario de esta cuenta, necesita su propia cuenta para seguir viendo". Para continuar, deben verificar la cuenta con un correo electrónico o un código de texto, o crear una nueva cuenta con una prueba gratuita de 30 días.

"Esta prueba está diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo", dijo la fuente al portal.

te puede interesar Supuesto hijo de Julio Iglesias le manda mensaje a Enrique y Julio

"No está claro si los usuarios en la prueba deben estar todos en la misma dirección IP para ser considerados en el mismo hogar", dice.

De acuerdo con los términos de Netflix , una cuenta solo se puede compartir con miembros de su hogar: "El servicio de Netflix y cualquier contenido visto a través de nuestro servicio son solo para su uso personal y no comercial y no se pueden compartir con personas fuera de su hogar".

Hasta ahora, Netflix no ha hecho nada para controlar esto, excepto establecer límites en la transmisión simultánea.

Su plan básico permite la transmisión en un solo dispositivo, mientras que el plan estándar ofrece transmisión en hasta 2 dispositivos y el plan Premium en hasta 4 dispositivos. Sin embargo, no limitan la cantidad de dispositivos en los que se puede iniciar sesión en una sola cuenta.