Netflix estrena tráiler de spin-off de 'That '70s Show'

Red y Kitty Forman serán nuevamente los anfitriones de 'That 90s Show', el spin-off de la popular serie 'That 70s Show', que se estrenará el 19 de enero

Por: Luz Camacho

Noviembre 29, 2022, 13:57

La fecha del estreno y el tráiler de la serie 'That '90s Show', secuela de la exitosa 'That '70s Show' (1998-2006), fueron revelados este martes por Netflix.

Las primeras imágenes de la continuación de 'That '70s Show' ('El Show de los 70', en español) confirma el regreso de una parte del elenco que dio vida a esta producción original de la cadena estadounidense FOX que se emitió por ocho temporadas.



Será a partir del próximo 19 de enero que podremos ver nuevamente a los actores Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp interpretando a los abuelos Kitty y Red, mientras que otros como Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Laura Prepon y Wilmer Valderrama solo harán alguna aparición a lo largo de la serie.





Cabe mencionar que el actor Danny Masterson, quien dio vida al personaje Steven Hyde en 'That '70s Show, será una de las grandes ausencias, pues actualmente está siendo juzgado por un tribunal de Los Ángeles (Estados Unidos) acusado de violar a tres mujeres con las que coincidió en la Iglesia de la Cienciología de 2001 a 2003.



Las acusaciones contra Masterson se conocieron en 2017 y desde entonces la plataforma Netflix decidió excluirlo del reparto de 'The Ranch' para que su marca no se viese involucrada en dicha polémica.



'That '90s Show' está ambientada en 1995, con el personaje de Leia Forman (interpretado por Callie Haverda) desesperada por vivir alguna experiencia en su vida y tener otro mejor amigo que no sea su propio padre.



Entonces, decide ir a visitar en verano a sus abuelos Red y Kitty (Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp) en Point Palace y acaba conociendo a la rebelde Gwen (Ashley Aufderheide) y a su grupo de amigos conformado por su tierno hermano Nate (Maxwell Acee Donovan), su inteligente novia Nikki (Sam Morelos), el sarcástico Ozzie (Reyn Doi) y el encantador Jay (Mace Coronel).





Gregg Mettler, antiguo productor de 'That '70s Show', es en esta ocasión 'showrunner', productor y guionista. También participan en el guion el matrimonio formado por Bonnie Turner y Terry Turner y su hija, Lindsay Turner.



Aunque anunciada a bombo y platillo como la secuela de 'That '70s Show', la serie es en realidad la tercera entrega de la franquicia, después de que anteriormente se estrenase 'That '80s Show' (2002) con un limitado éxito de audiencia.