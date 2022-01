Netflix estrena nuevo tráiler de 'A través de mi ventana'

La película de Netflix 'A través de mi ventana', basada en la exitosa trilogía de Wattpad de Ariana Godoy, entrena nuevo tráiler

Por: Luz Camacho

enero, 04, 2022 12:10

Netflix estrenó este martes un nuevo tráiler de la película "A través de mi ventana", basada en el fenómeno literario de Wattpad de Ariana Godoy.

"Todo comenzó con la clave del wi-fi", así es como inicia el avance de este romance juvenil, que cuenta la historia de Raquel, quien lleva toda la vida enamorada de Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa a la distancia sin ser vista, porque para su mala suerte no han intercambiado ni una palabra. Pero Raquel tiene claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma.

Este largometraje dirigido por Marçal Forés (Animals, Amor eterno) llegará a Netflix el próximo 4 de febrero justo a tiempo para San Valentín.

Viendo estas fotos nuestras ganas aumentan para que llegue #ATravesDeMiVentanaNetflix el 4 de Febrero ?? pic.twitter.com/mMXeJbMJHj — A Través De Mi Ventana (@Atdmvnetflix) January 4, 2022

Los protagonistas de este romance, que ha sido leído más 311 millones de personas a través de Wattpad, son la debutante Clara Galle y Julio Peña (Acacias 38, Bia), Hugo Arbués, Eric Masip, Natalia Azahara, Guillermo Lasheras y Emilia Lazo.

"Vecina, ¿me podría prestar la clave del wi..." pic.twitter.com/vaU7MHWSzV — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 4, 2022

A unas horas del estreno del tráiler, "A través de mi ventana" se ha convertido en una de las principales tendencias en Twitter. El éxito de esta película determinara el nacimiento de una nueva saga de adaptaciones, pues esta historia es la primera de la Trilogía de los Hermanos Hidalgo, de la escritora venezolana Ariana Godoy, las dos siguientes serían: "A través de ti" y "A través de la lluvia".