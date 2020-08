Netflix: Estas son las película y series que serán retiradas en septiembre

Foto: Web

Netflix se ve obligado a retirar algunos títulos de su catálogo para darle la bienvenida a nuevo contenido

Como cada mes, Netflix nos sorprende con nuevos contenidos en su extenso catálogo, aunque también tiende a eliminar algunas de sus películas y series.

Además, debido a que Disney + tiene como objetivo lanzar su plataforma en Latinoamérica, en los primeros días de septiembre, Netflix perderá todo el contenido vinculado a Marvel, Disney y Pixar, entre otros.

Así que te contemos sobre algunos contenidos que serán retirados en el mes de septiembre del 2020, para que los veas antes de que sean eliminadas.

PELÍCULAS

1 DE SEPTIEMBRE

- La propuesta.

- Ajuste de cuentas.

- Las Crónicas de Narnia 1.

- Las Crónicas de Narnia 2.

- Concrete Football.

- Gangster Squad.

- Walk with me.

- Capitán América 2: soldado de invierno.

- Carol.

- Cars.

- Cars 2.

- The Roommate.

- Sleepless.

- Intensamente.

- Holy Hell.

- Ant-Man.

- Immortals.

- Incorruptible.

- Jack y la Mecánica del Corazón.

- Jackass 2.

- Una tormenta perfecta.

- Terminator: Genesis.

- The Gunman.

- Los Increíbles.

- The Avengers.

- Atrápame si puedes.

- Buscando a Nemo.

- Buscando a Dory.

- Una Propuesta Indecente.

- Soul Surfer.

- Thor.

- The Lucky One.

- Up.

2 DE SEPTIEMBRE:

- The Last Mission.

- Next Avengers.

3 DE SEPTIEMBRE:

Whitney: can i be me.

5 DE SEPTIEMBRE:

- A toda velocidad.

9 DE SEPTIEMBRE:

- Transformers: el último caballero.

12 DE SEPTIEMBRE:

- Jane.

15 DE SEPTIEMBRE:

- Clueless.

- Brooklyn.

- Blair Witch.

- Ferris Buellers Day Off.

- Me amarás cuando despierte.

- Gagarin: First in space.

- Jackass: la película.

- Toy Story 1.

- Toy Story 2.

- Toy Story 3.

16 DE SEPTIEMBRE:

- Raiders!

18 DE SEPTIEMBRE:

- Operación Escobar.

SERIES

1 DE SEPTIEMBRE

- La Guardia del León.

- Agente KC.

- Agents of Shield.

- The kids are alright.

- Ducktales.

- Empresses in the Palace.

- Once Upon a Time 4, 5 y 6.

- Hostages.

- Princesita Sofía.

- Station 19.

6 DE SEPTIEMBRE:

- Missh Fisher's Murder Mysteries.

9 DE SEPTIEMBRE:

- Tales of Irish Castles.

15 DE SEPTIEMBRE:

- Once Upon a Time (temporada 3)