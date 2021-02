Netflix: ¡Adiós y bienvenida a películas y series en marzo!

Usuarios tendrán que despedirse de más de 30 título entre series, películas e incluso documentales en el mes de marzo 2021

Como cada mes, nuevas producciones llegan a Netflix, pero también hay títulos que se van.

Marzo no es la excepción, pues usuarios tendrán que despedirse de algunas series, películas e incluso documentales.

¿Cuáles se van?

Hablamos de más de 50 producciones, y la mayoría de ellas saldrán de la plataforma a partir del 1 de marzo y en lo que resta del mes.

Las películas que dejarán la Netflix a partir del mencionado días están:

1 de marzo:

- Orgullo y prejuicio

- Pollitos en fuga

- Retribution

- La 92

- Godzilla

- Get Hard

- Loreak

- This is where leave you

- My little Pony esquetria girls: friendship games

- Amigos con derechos

- Inception

- 2 Alone in Paris

- Kill Hitler! the luck of the devil

- Behzat C

- Ovie

- Las mujeres perfectas

- Night fare

- Las aventuras de Rocky y Bullwinkle

- Some king of beutiful

- The Dead Pool

- La cruda verdad

- Ghost Rider

- El Conjuro

- Dudley Do- right

- El Padrino: Parte II

- El Padrino: Parte III

- The seventh sing

- La casa de cera

- El informe pelícano

- The Witness

- Not another teen movie

- Some king of beautiful

- Night fare

15 de marzo

- Oscars oasis

21 de marzo

- Wake up

- Days we stared at the sun

23 de marzo

- Day and night

¿Cuáles llegan en marzo?

SERIES:

9 de Marzo: La casa flotante

10 de marzo: Boda o hipoteca

12 de marzo: Paradise PD: Parte 3

12 de marzo: The One

12 de marzo: Love alarm temporada 2

15 de marzo: El reino perdido de los piratas

19 de marzo: Formula 1: Drive to Survive: Temporada 3

19 de marzo: Sky Rojo

24 de marzo: ¿Quién mató a Sara?

26 de marzo: Nailed It!: Problema doble

26 de marzo: Los Irregulares

31 de marzo: Haunted: Latinoamérica

PELÍCULAS:

1 de marzo: Karate Kid I, Karate Kid II y Karate Kid III

2 de marzo: Sexy por accidente

3 de marzo: Moxie

5 de marzo: Centinela

5 de marzo: Lavaperros

11 de marzo: Akelarre

12 de marzo: ¡Hoy sí!

19 de marzo: Sin hijos

26 de marzo: Un viaje pesado

26 de marzo: El campamento de mi vida

31 de marzo: Baile caliente

31 de marzo: Como si fuera la primera vez

DOCUMENTALES Y ESPECIALES:

1 de marzo: Biggie: I Got a Story to Tell

1 de marzo: Connected

3 de marzo: Mark Hoffman: Un falsificador entre mormones

10 de marzo: Last Chance U: Basketball

15 de marzo: Es personal

17 de marzo: Operación Varsity Blues: Fraude universitario en EE. UU.

24 de marzo: Seaspiracy: La pesca insostenible

31 de marzo: Not a Game

ANIME:

4 de marzo: DOTA: Sangre de dragón

18 de marzo: B: The Beginning, T2

PELÍCULAS Y SERIES INFANTILES:

5 de marzo: Los fantasmas de la ciudad

16 de marzo: Waffles y Mochi

19 de marzo: Country comfort

25 de marzo: Titanes del Pacífico: Tierra de nadie