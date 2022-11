Napoleón se va de los escenarios, pero seguirá escribiendo

El cantante José María Napoleón espera a pasar más tiempo con su familia ahora que dirá adiós a su carrera arriba de los escenarios

Por: Italia Herrera

Octubre 31, 2022, 13:43

El poeta de la canción Napoleón, se presentó en Monterrey el pasado viernes y a su llegada en exclusiva para INFO7, se tomó unos minutos para agradecer el cariño de los regios y platicar de su futuro.



“Tengo muchas cosas que hacer, muchísimas, si Dios me permite muchísimas cosas, yo seguiré dentro de la música escribiendo para otros cantantes, ese es mi plan”, comentó Napoleón.



El compositor de 73 años ha decidido poner punto final en su carrera, ya que en diversas entrevistas ha dicho que está algo cansado y quiere disfrutar a sus seres queridos.

Por el momento quiere retirarse dignamente y cuenta lo que hará los próximos años.

“Pienso dedicar el resto de la vida que Dios me permita estar con mi familia, apoyar a mi familia, especialmente”.

El intérprete de Vive lleva a Monterrey en su corazón, ya que tiene grandes anécdotas y amistades en la ciudad.

“Fueron niños, me escribieron en un concurso de aficionados y me hicieron ir, aquí precisamente en Monterrey, con Don Rómulo Lozano, cosa que agradezco muchísimo porque ahí me di cuenta de que es lo mejor, yo quería ser torero porque viví tardes de toros aquí en Monterrey y logré torear aquí alguna vez, pero lo mío siempre ha sido esto”, mencionó el poeta de la canción.

“Desde el 77 yo toreé 117 novilladas y 59 corridas de toros”, comentó Napoleón, quien logró cumplir ambos sueños.

José María Napoleón Hasta Siempre Cancionera Final, es el tour que ha llevado a lo largo de la república.

“Muy agradecido como siempre Monterrey, para mí ha sido siempre un lugar donde sentirse bien, donde tengo amigos, donde me han apoyado mucho y Monterrey muchísimas gracias con todo mi corazón de verdad”, comentó Napoleón.