My Chemical Romance comienza ensayos para su próxima gira de reencuentro

Frank Iero, Ray Toro, Gerard y Mikey Way, integrantes de la banda estadounidense de rock My Chemical Romance comenzaron los ensayos para su próxima gira de reencuentro.

A través de sus redes sociales, la agrupación compartió una fotografía en blanco y negro con la leyenda "11.15.19" en la que aparecen sentados en el piso y están rodeados de sus instrumentos y su equipo de sonido y luces.

My Chemical Romance anunció su reencuentro para el próximo 20 de diciembre con un "show" privado en Los Ángeles, California, el primero que ofrecerán luego de seis años separados.

La agrupación también confirmó que se presentará en el Download Festival de Melbourne y Sidney, los días 20 y 21 de marzo de 2020; en el Download Festival de Japón, previsto para el 29 de marzo y en Nueva Zelanda junto a Jimmy Eat World, el 25 de marzo.

En marzo de 2013, Gerard Way publicó una nota con la que se despedía de sus seguidores; "My Chemical Romance terminó. Pero nunca puede morir. Está vivo en mí, en los muchachos, y está vivo en todos ustedes. Siempre lo supe, y creo que tú también. Porque no es una banda, es una idea".

El anuncio del regreso de la agrupación coincide con el cumpleaños número 38 de su guitarrista Frank Iero; quien celebró su fecha de nacimiento el 31 de octubre pasado.

El último álbum de estudio que la banda lanzó fue Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys en noviembre del 2016; mientras que su álbum The Black Parade, cumplió 13 años de su estreno el pasado 23 de octubre.