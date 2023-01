Muse vive noche de rock ante 19 mil asistentes en Monterrey

Muse inició con la canción “Will of the people” a las 9:14 de la noche del miércoles, seguido de “Hysteria”, “Psycho” y “Pressure”.

Por: Italia Herrera

Enero 18, 2023, 23:25

Muse, la banda de rock británica llegó con su Will Of The People World Tour en Monterrey ante 19 mil asistentes, el miércoles por la noche.

Las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra de The Warning abrieron el concierto con la canción Money y tocaron al rededor de 7 canciones.

Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de la gran noche de rock de una de las bandas más internacionales.

En pleno escenario Matt Bellamy destruyó su guitarra al finalizar la canción “Stockholm Syndrome”.

Serpentinas fueron lanzadas del escenario en la canción “Complaince”.

Cuando cantaron Madness, Matt Bellamy recibió un oso de peluche de una farmacéutica e interactúo con el público mientras tocaba las cuerdas de su guitarra.

Desde 2018 la banda británica no pisaba tierras regias y ayer por la noche.