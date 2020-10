Fallece Tony Lewis a los 62 años, vocalista y bajista de The Outfield

La banda británica The Oufield sorprendió al mundo con su super éxito conocido como 'Your Love'

Reino Unido.- El famoso cantante y bajista de la banda de rock británica de los 80 The Outfield, Tony Lewis, murió de manera muy repentina el día de hoy a la corta edad de 62 años.

Según un comunicado de un portavoz, Lewis murió "repentina e inesperadamente" en su casa cerca de Londres.

Pese a que diversos portales informativos de la prensa internacional confirmaron el deceso, no se reveló la causa de la muerte.

El legado de Lewis con The Outfield

The Outfield se formó en 1984 y permaneció activo durante aproximadamente tres décadas. Sus éxitos incluyeron "Your Love", "All the Love" y "Say It Isn´t So". "Your Love" alcanzó el puesto número 6 en el Billboard Hot 100 en 1986.

Lewis luego se fue en solitario, lanzando el álbum "Out of the Darkness" en 2018. Un EP, "Unplugged - The Acoustic Sessions", salió en mayo.

"La música de Tony conmovió a personas de todo el mundo durante décadas... su legado vivirá para siempre a través de su hermosa familia y su música legendaria".

A Lewis le sobreviven su esposa Carol durante 35 años, sus hijas Gemma y Rosie y sus tres nietos.

Le precedió en la muerte su compañero de banda John Spinks, quien murió de cáncer de hígado en 2014 a los 60 años.