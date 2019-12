Muere Robert Walker Jr., actor de "Star Trek"

Notimex -

Walker Jr., ganador de un Globo de Oro y quien pasó 24 años alejado de los reflectores, falleció este jueves en Malibú, informó la revista de entretenimiento The Hollywood Reporter en su portal electrónico.

Hijo de los también actores Robert Walker y Jennifer Jones, nació el 15 de abril de 1940 y fue el protagonista del popular episodio "Charlie X" de la afamada producción Star Trek.

Fue en 1957 su primera intervención como actor, al participar en la serie First performance. Tras algunos minutos más en la pantalla chica, en 1963 debutó en el cine con The hook, largometraje estelarizado por Kirk Douglas.

Las películas Easy rider, Killers Three, Ensign Pulver, Young Billy young, Angkor: Cambodia Express y Evil town, también forman parte de su filmografía.

En la televisión apareció en capítulos de Combat!, The time Tunnel, Bonanza, Columbo, Charlie's angels, CHiPs, Dallas y Murder, she wrote, así como FBI: The Untold stories, que supuso su última aparición en 1993.

El intérprete regresó a la actividad artística con el cortometraje Lock it up dog, de 2017, y un año después trabajó en el largometraje Heaven´s war, de Danny Carrales.