Muere Ray Liotta, actor de 'Buenos muchachos', a los 67 años

Foto: efe

El actor habría fallecido mientras dormía en la República Dominicana, donde estaba filmando la película Aguas peligrosas

Por: Luz Camacho

mayo, 26, 2022 12:12

El actor estadounidense Ray Liotta murió este jueves a los 67 años en la capital de la República Dominicana, donde se encontraba filmado la película Aguas peligrosas.

De acuerdo a la agencia EFE, Liotta habría fallecido mientras dormía, pero según una fuente precisó que están a la espera del informe oficial sobre lo ocurrido.

Liotta deja una hija, Karsen. Estaba comprometido para casarse con Jacy Nittolo.

La carrera del fantástico actor se dio a conocer en el clásico criminal de Martin Scorsese "Buenos muchachos" (Goodfellas) de 1990 después de coprotagonizar "El campo de los sueños".

Liotta es recordado por interpretar a villanos, sin embargo, en una entrevista con El País dijo lo siguiente: "No es que prefiera los tipos oscuros, solo me los ofrecen. He hecho unas 80 películas y en la mayoría hacía de tipos buenos, pero la gente parece que solo recuerda a los malos. Les pasa a la mayoría de actores, los villanos parece que sobresalen aunque el actor haya hecho los dos. De Al Pacino lo que más se recuerda es Tarde de perros o El padrino, más que los tipos buenos que ha interpretado".

Durante una década de carrera, el actor participó en películas taquilleras como Cop Land (1997), junto a Sylvester Stallone; Hannibal (2001), con Anthony Hopkins; Heartbreakers (2001), con Sigourney Weaver; o Blow (2001), junto a Johnny Depp y Penélope Cruz.

Las últimas producciones en las que participó incluyen a The Many Saints of Newark (2021), "Cocaine Bear" (2022) e iba a protagonizar la película de "Working Title The Substance", junto a Demi Moore y Margaret Qualley.

