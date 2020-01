Muere Marj Dusay, actriz de la serie 'Star Trek'

Notimex -

La actriz estadounidense Marj Dusay, quien interpretó a una alienígena que le robó el cerebro a "Spock" en la serie de televisión "Star Trek", falleció a los 83 años.

El deceso de la también protagonista de telenovelas ocurrió el día de ayer, confirmó la hijastra de la artista en su cuenta de Facebook. "Era toda una mujer y tenía una vida grandiosa", publicó, de acuerdo con el portal The Hollywood Reporter.

En 1977 la artista apareció junto a Gregory Peck como la esposa del general "Douglas MacArthur" en "MacArthur" y además interpretó a la madre de "Blair Warner", de "Lisa Whelchel", en "The facts of life", de NBC.

Nacida el 20 de febrero de 1936 en Russell, Kansas, Marjorie Mahoney, su nombre real, interpretó a "Pamela Capwell Conrad" en "Santa Bárbara", de NBC; "Vivian Alamain", en "Days of our lives", de NBC; a la malvada "Vanessa Bennett", en "All my children", de ABC, y "Alexandra Spaulding", en "The guiding light", de CBS.

Antes de dedicarse a la actuación, fue modelo en Nueva York, cuando ella y su esposo, John Dusay, se mudaron ahí para su pasantía médica. Posteriormente, en Los Ángeles, fue miembro de The Session, una compañía de comedia de improvisación formada por Rob Reiner. En la pantalla grande debutó con la película de Elvis Presley, "Clambake" (1967) y luego apareció con Sandy Dennis en "Sweet november" (1968).

Cuando trabajó en "Star Trek", en el episodio de septiembre de 1968 "Spock´s Brain", que dio inicio a la tercera y última temporada del programa. Dusay transmitió a bordo del "Enterprise", donde eliminó el cerebro de "Spock" (Leonard Nimoy) y se lo llevó a su planeta.

Además apareció en otros programas, incluidos "Hogan's héroes", "Mod squad", "Get Smart", "Mannix", "Phyllis", "Barnaby Jones", "Hart to hart" y "The fresh prince of Bel-Air".