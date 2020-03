Muere Luis Alfonso Mendoza, la voz de Gohan, Sheldon Cooper y Bugs Bunny

Espectáculos - 01/03/2020 07:06 a.m.

Por: Redacción Web

Durante las primeras horas de este domingo, en redes sociales, se dio a conocer la muerte del actor de doblaje Luis Alfonso Mendoza, a la edad de 55 años.

Fueron varios colegas de Mendoza quienes lamentaron lo ocurrido.

"Apenas hace un par de días nos reíamos con mi look de náufrago, y hoy ya no estás Luis Alfonso... Que alguien me lo explique...! Afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas y los recuerdos de tantos años... Ayer fue un día triste...", escribió en su cuenta de Twitter, Mario Castañeda.

Por su parte, Lalo Garza escribió: "Amigos, desgraciadamente es cierto. Es horrible dar este tipo de información y yo soy la persona menos indicada para hacerlo, pero efectivamente hoy falleció mi querido Luis Alfonso Mendoza, gran actor de doblaje. Se nos fue otro grande. DEP."

Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso, sin embargo, versiones extraoficiales señalan que el actor falleció junto a su esposa y su cuñado durante una balacera registrada en la colonia Portales de la Ciudad de México.

Según el primer reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron durante la tarde del sábado en la calle Balboa del citado sector. Testigos señalaron que la disputa de un inmueble fue lo que desató el ataque por parte de un sujeto en contra de dos hombres y una mujer.

Sobre este caso, la Fiscalía de Justicia capitalina indicó que ya realiza las investigaciones sobre el triple asesinato.

Luis Alfonso Mendoza es recordado por haber prestado su voz a icónicos personajes como Gohan, en Dragon Ball; Sheldon Cooper, en La Teoría del Big Bang; Bugs Bunny; Dexter, en El Laboratorio de Dexter.

Asimismo, colaboró para los programas ¡Ay, Caramba! y El Hormiguero MX, ambos emitidos por el Canal 7 de TV Azteca.