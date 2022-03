Muere la cantante y youtuber Lil Bo Weep a los 22 años

Tras lidiar con una dura batalla contra la depresión, la rapera australiana se quitó la vida

Por: Luz Camacho

marzo, 09, 2022 10:15

La rapera y estrella de Youtube Lil Bo Weep, cuyo nombre real es Winona Brooks, murió sorpresivamente a los 22 años el sábado después de "luchar duro contra sus demonios", dijo su familia.

Su padre, Matthew Schofield, anunció la devastadora noticia a través de redes sociales, posteriormente los medios locales daban cuenta que la causa de su fallecimiento fue el suicidio.

Continuó: "Como su padre, estoy orgulloso de ella más allá de las palabras, ya que es mi heroína, mi hija y mi mejor amiga a la que amo tanto. Ya no está sufriendo ahora que el universo quiere recuperar a su ángel".

El padre de Lil Bo Weep finalizó solicitando privacidad en medio del dolor que atraviesa en este duro momento

Última publicación de Lil Bo Weep

Un día antes de su muerte, Winona se veía muy afectada en su última publicación en Instagram, en dónde explicó a sus fans que quería organizar un evento conmemorativo para conmemorar un año desde la muerte de su hijo.

En la descripción del video explicó que "no estaba drogada", antes de revelar que "recientemente descubrí que mi fertilidad se ha visto afectada por crecer con un trastorno alimentario grave".

También recomendó a sus seguidores a cuidarse físicamente "porque es posible que nunca pueda tener un embarazo a término completo o tener un hijo propio debido a la forma en que traté a mi cuerpo.

La publicación de la australiana suma hasta el momento más de 237 mil reproducciones y más de 3 mil comentarios de condolencias.

¿Quién era Lil Bo Weep?

Lil Bo Weep, cuyo nombre real es Winona Brooks, comenzó a producir música en SoundCloud en 2015 y se hizo muy popular en el panorama underground. Sus canciones siempre fueron desgarradoras y era una de los referentes del "emo hip-hop".

Su sencillo Codependency ganó cinco millones de transmisiones, mientras que su seguimiento "Not OK But It's OK" recaudó más de 12 millones en en Spotify donde actualmente tiene más de 250,000 oyentes mensuales

También consiguió más de 12,000 seguidores en TikTok y 35,000 en Instagram.