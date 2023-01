Muere Jeremiah Green, baterista de Modest Mouse

Green había tenido que retirarse de la gira de Modest Mouse después que le diagnosticaran un cáncer, pero tenía buenos pronósticos de recuperación

Por: Redacción

Enero 01, 2023, 15:00

Jeremiah Green, batería y uno de los fundadores de la banda de rock estadounidense Modest Mouse, falleció ayer sábado a los 45 años tras dar a conocer esta semana que recibía tratamiento para un cáncer, según informaron este domingo los medios locales.



Green murió mientras dormía, indicaron anoche tanto la banda como su madre en mensajes en las redes sociales a los que hoy reaccionaban sus seguidores ofreciendo condolencias, incluyendo músicos de las bandas Fleet Foxes y The Black Keys o el patinador Tony Hawk.



Green había tenido que retirarse de la gira de Modest Mouse después que le diagnosticaran un cáncer en estadio cuatro -no se ha divulgado el tipo- pero tenía buenos pronósticos de recuperación, indicó el pasado lunes su amigo y personalidad de la radio Marco Collins en Twitter.



Uno de los miembros de la banda, el cantante y guitarrista Isaac Brock, pidió el miércoles buenas energías para Green explicando que había recibido el diagnóstico de la enfermedad 'hace poco'.



Modest Mouse se formó en el estado de Washington a principios de la década de los 90 y en pocos años pasó a ser un nombre conocido de la escena del rock independiente con temas como 'Trailer Trash' (1995) y 'Float on' (2004), y cuenta con siete álbumes de estudio.