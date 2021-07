Muere exbatería de Slipknot, Joey Jordison, a los 46 años

Foto: EFE

Joey Jordison, fundador de la banda de heavy metal Slipknot, falleció mientras dormía pacíficamente en casa

Por: Luz Camacho

julio, 28, 2021 08:28

Nueva York, EUA.- El confundador y baterista original de Slipknot, Joey Jordison, murió a los 46 años el pasado lunes, confirmó su familia.

Pese a que la causa de la muerte no fue dada a conocer, en la misiva se explicó que Joey falleció pacíficamente mientras dormía.

Tras darse a conocer la lamentable noticia, numerosos mensajes para rendir tributo a Jordinson se extendieron por internet y por las redes sociales, como el del grupo de heavy metal Trivium, en el que se le describió como "muy gentil", y se apuntó que sus composiciones ayudaron a dar forma al género musical.

La legendaria banda Metallica le rindió homenaje a Jordison en su página oficial de Facebook, en la que publicó una foto de él en el escenario y la leyenda "R.I.P. brother" (descansa en paz, hermano).

El funeral de músico se realizará en privado por lo que la familia pide respeto de los fans y los medios de comunicación

¿Quién era Joey Jordison?

Joey Jordison, considerado como uno de los mejores bateristas en la historia del metal, formó el grupo Slipknot en el estado de Iowa en 1995 con el bajista Paul Gray y el percusionista Shawn Crahan, y abandonó la formación en 2013, aunque tres años después en una entrevista aseguró que se le había echado.

Tres años después, el músico reveló que poco antes de salir de Slipknot se le diagnosticó con mielitis transversa, ocasionada por una esclerosis múltiple, y que se sentía muy herido luego de que la banda lo hubiera despedido por correo electrónico.

Se desconoce si la enfermedad que padecía es la que causó su muerte.

Mientras él formaba parte del grupo, la popularidad de Slipknot se disparó, alcanzando en varias ocasiones las primeras diez posiciones de la lista Billboard 200, de la que llegaron al primer puesto en 2008 con su álbum "All Hope is Gone".

Además de tocar con Slipknot, Jordison también lanzó otras bandas como Scar the Martyr, Vimic y Sinsaenum.

(Con información de EFE)