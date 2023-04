Muere el actor de Andrés García a los 81 años de edad

El actor de cine y televisión, Andrés García, falleció hoy a los 81 años tras padecer una fuerte cirrosis desde hace tiempo.

Por: Edson López

Abril 04, 2023, 16:41

Andrés García, actor de cine y televisión, falleció hoy a los 81 años de edad.

El actor había revelado previamente que sufría de cirrosis hepática y que su salud se estaba deteriorando cada vez más debido a otras enfermedades relacionadas con su avanzada edad y su estilo de vida anterior.

La actriz Anahí compartió un emotivo mensaje para despedir al actor.

'No encuentro las palabras... Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Sé que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, mi adorado Andrés'.

Trayectoria de Andrés García

Andrés García nació en Santo Domingo, República Dominicana, como hijo de exiliados españoles que huyeron de la Guerra Civil Española y recibieron refugio en el país caribeño.

Luego de un descontento de la familia García con el régimen dominicano, emigraron a México donde se les concedió la nacionalidad mexicana.

Allí, Andrés comenzó a trabajar como lanchero a una edad temprana. Fue descubierto por productores de cine mientras trabajaba en su lancha cuando tenía veinte años, lo que lo llevó a iniciar su carrera como actor.

Su debut en el cine fue en la película de acción Chanoc cuando tenía 25 años, interpretando al personaje principal. Después de protagonizar decenas de películas, inició su carrera en televisión en 1970 y ha estado activo en la pantalla durante más de cuatro décadas.

Algunos de sus trabajos más destacados son: Pedro Navajas, Tintorera, El Niño y El Papa, El Macho Biónic , entre otras.

Andrés, gracias a su encanto, personalidad, y atributos masculinos, se convirtió en un símbolo sexual de su época, siendo conocido como 'el hombre de las mil mujeres'.

“Cuando vi que iba por 800, ya paré de contar… imagínense cuántas, no quiero ni saber, pero no me arrepiento de ninguna relación sexual con ninguna mujer”, confesó en un video.

Finalmente, en 2021, el actor reveló que padecía de un fuerte caso de cirrosis hepática, razón por la que su estado de salud fue empeorando con el tiempo.