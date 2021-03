El MTV Unplugged de BTS, estará disponible en exclusiva por Cinépolis Klic

Dicho eventos estará disponible en Cinépolis Klic, a partir del próximo 20 de marzo de 2021

El MTV Unplugged del exitoso grupo surcoreano BTS llegará en exclusiva a Cinépolis Klic a partir del próximo 20 de marzo y estará disponible en países como México, Chile, Colombia, Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica.

MTV Unplugged Presents: @bts_bighit llega este 20 de marzo EN EXCLUSIVA a Cinépolis Klic. Adquiérelo ya en pre-renta y no te quedes sin verlo. #BTSxKLIC https://t.co/Vg5hu2SkrP pic.twitter.com/FI2Xqg0yAD — CinepolisKLIC (@CinepolisKLIC) March 17, 2021

Para todos aquellos fans que quieran apartar el contenido, ya se puede adquirir en la pre-renta, desde el día hoy con un costo de 50 pesos para disfrutar el día de su estreno. Al igual que otros títulos, a partir de la fecha en la que lo adquieras, podrás ver el contenido en un lapso de 30 días y una vez que le des play, tendrás 48 horas.

BTS acrónimo de Bangtan Sonyeondan o "Beyond the Scene", realizó en febrero de este año su propia versión del icónico formato Unplugged del canal MTV, desde Seúl, Corea del Sur. Durante el espectáculo, sus fanáticos y fanáticas tienen un asiento asegurado en primera fila para disfrutar de versiones inéditas de las canciones más importantes del grupo, además de temas de su más reciente álbum BE (Essential Edition). Dicho álbum, fue lanzado en noviembre pasado, alcanzó el puesto número uno en la lista Billboard 200 e incluye los sencillos número uno "Dynamite" y "Life Goes On".