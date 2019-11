Mon Laferte posa en topless en la alfombra de los Grammy's a manera de protesta

ADN 40 -

Mon Laferte utilizó la alfombra roja de los Latin Grammys para denunciar ante las cámaras de televisión lo que está ocurriendo en Chile y llevó escrito en su cuerpo "en Chile torturan, violan y matan".

La cantante chilena ganó el Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Alternativa por su disco Norma, que fue grabado de una sesión en el Capitol Studios de Los Ángeles, California, Estados Unidos,

Vistiendo el pañuelo verde de la lucha por el aborto legal, la cantante subió al escenario de Las Vegas, Estados Unidos, para agradecer el premio y dar un discurso para pedir justicia para Chile y reivindicar las luchas sociales que tienen al país sumido en las protestas.

La artista al recibir el premio dijo "quiero leer una décima que me pidió una compañera cantante chilena por lo que está pasando en nuestro país" y decía lo siguiente:

"Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia", recitó.

La gran @monlaferte ocupa la alfombra roja de los #Latingrammys2019 para denunciar al mundo lo que está ocurriendo acá: "En Chile Torturan, Violan y Matan", lleva escrito en su cuerpo, el que expone ante las cámaras. #NiPerdonNiOlvido #ChileDesperto pic.twitter.com/fuVRwentyx — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) 15 de noviembre de 2019