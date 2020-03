Mon Laferte estrena canción sobre feminicidio y exige justicia en México

La cantante exigió no olvidar los nombres de las mujeres asesinadas en México y estrenó una canción sobre los feminicidios

Durante su concierto en el Festival de la Igualdad en el Zócalo capitalino, la cantante chilena Mon Laferte, con la voz entrecortada y algunas lágrimas, exigió no olvidar los nombres de las mujeres asesinadas en México y estrenó una canción sobre los feminicidios.

"Siempre se pide un minuto de silencio y yo hoy quiero pedir no un minuto, el tiempo que queramos para no estar en silencio, vamos a gritar porque ya hemos estado mucho tiempo en silencio.

"Quiero que gritemos por todas nuestras hermanas asesinadas, por todas nuestras hermanas desaparecidas, por todas nuestras compañeras violentadas. Vamos a gritar fuerte para que nos escuche nuestro presidente y en todo el mundo. Vamos a gritar fuerte todas, que nos escuche el mundo", pidió.

Mientras, en las pantallas que apoyaron su presentación aparecieron las imágenes y los nombres de decenas de mujeres asesinadas en el país. El público respondió con gritos de "justicia" o "ni una más", que Laferte siguió desde el escenario.

"Hoy la prioridad debería ser buscar a nuestras desaparecidas y encontrar justicia por nuestras mujeres asesinadas. No es un número, son mujeres que tienen familia. Le exigimos, por favor presidente, escuchénos; no olvide sus nombres, México no olvides sus nombres", continuó e invitó a las mujeres a la marcha del domingo y el lunes al paro.

Poco antes presentó a un colectivo de mujeres cantantes y compositoras llamado Coro del Palomar. Hace algunos días, la chilena pidió a Vivir Quintana que escribiera una canción que reflejara la situación de las mujeres que mueren cada día en México.

En tan solo unas horas apareció "Canción sin miedo" -que dedicaron al género femenino en el país y latinoamérica- que terminó con una parte modificada del Himno Nacional. "Es tan difícil que tengamos espacios las mujeres en el escenario", apuntó al invitarlas.

A las 20:00 horas, la chilena comenzó su show con "El gavilán", en formato acústico acompañada de una guitarra, y habló de la inspiración que su compositora -Violeta Parra- fue para ella. Ya con guitarra en mano recordó las palabras que le decía su abuela cuando la peinaba en "La trenza".

Después de dar su mensaje contra los feminicidios, la chilena continuó su concierto. Se quitó la gabardina negra y se mostró en un vestido rojo, con el pañuelo verde pro aborto en el cuello.

"Ahora no sé cómo le voy a hacer para dar un concierto normal, pero desde los 13 años que este es mi trabajo. Soy compositora y me gano la vida cantando, voy a dar el mejor concierto para ustedes", aseguró poco antes de "El mambo", canción con la que regresó el baile y la diversión.

Una por una, los asistentes corearon sus canciones, entre las que incluyó "Ronroneo", "Si tú me quisieras" y hasta un pedazo de "Caray", de Juan Gabriel.

El momento romántico llegó con "Amor completo" y el desamor marcó "Canción de mierda", "Chilango blues" y "Mi buen amor", con la que se despojó del micrófono para dejar cantar a los presentes. La energía continuó en "Amárrame", "Si una vez", cover de Selena, para terminar en punto de las 21:45 horas y tras poco más de hora y media de show con "Tu falta de querer".