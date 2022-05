Modelo de Onlyfans exige a sus citas un test de IQ

Candice Kloss es una modelo con un alto IQ que hace que sus citas tomen una prueba de coeficiente intelectual para encontrar a su pareja perfecta

Por: Luz Camacho

mayo, 17, 2022 15:08

Una modelo de Onlyfans reveló los estrictos criterios que tiene para salir con un hombre, el cual incluye un test de IQ en la primera cita.

Candice Kloss, de Nueva York, EUA, abandonó sus estudios universitarios para conseguir su sueño de ser modelo y ha ganado popularidad, tanto así que protagonizó la portada de "Playboy Sudádrica".

Además, la joven de 21 años se destaca por pertenecer desde los 17 años al club Mensa, una asociación internacional de superdotados que se fundó en Inglaterra el 1 de octubre de 1946. Para ingresar, Candice realizó una prueba en la que obtuvo 136 puntos. Según la escala de coeficiente intelectual, una puntuación de 120 a 140 se clasifica como "inteligencia muy superior", mientras que cualquier valor superior a 140 se considera un "genio".

La joven, que tiene 111 mil seguidores en Instagram (@candicekloss), contó que no quiere "perder el tiempo" con "idiotas" por lo que les realiza el test de IQ, pues cuenta que ha salido con hombres que son atractivos, pero no puede sostener una conversación larga con ellos; además, le resulta "decepcionante" que no estén al día con lo que sucede en el mundo.

Hasta ahora, solo dos personas han tomado la prueba completa, que toma alrededor de dos horas, dijo Kloss a los conductores.



La modelo destacó que esta prueba la hace en la primera cita y trata de hacerla divertida y causal para sus prospectos con la finalidad, no sólo de que no se den cuenta, también de que puedan realizarlo con la mayor naturalidad posible.

Añade que entre los temas que espera que sus prospectos dominen son los de finanzas, ciencia, matemáticas y economía del comportamiento.

Candice a menudo es "subestimada" por hombres que asumen que es estúpida debido a su apariencia y su carrera como modelo.

Pero ella dice que no le molesta; de hecho, lo usa a su favor.

INFÓRMATE EN 2 MINUTOS