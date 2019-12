Miss Universo crea polémica tras limpiar sus lágrimas... ¡con billetes!

Por: Redacción Web

A tan solo 10 días de ser coronada Miss Universo 2020, Zozibini Tunzi ya esta metida en problemas luego de publicar un polémico video.

Y es que días antes de viajar a Atlanta la representante de Sudáfrica compartió un clip junto al conductor Somizi Buyani Mhlongo en donde se muestra a la modelo secándose las lágrimas con billetes.

El hecho fue totalmente reprobado por los usuarios de redes sociales pues esta broma no la vieron nada graciosa, al contrario rápidamente comenzaron a cuestionar su ´humildad´.

"Eso no es humildad, no es nada gracioso y el dinero se respeta, no se abanica como hace ahora... ahora si ella estuviera repartiendo el dinero a los padres de niños pobres y desnutridos por la falta de alimentos...", escribió una persona.

Hasta el momento, Tunzi no se ha pronunciado al respecto.