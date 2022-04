Millie Bobby Brown critica a prensa y redes por sexualizarla

Foto: EFE

La actriz de 'Stranger Things' dijo que desde siempre a tenido que lidiar con la sexualización de su figura, pero esto ha aumentado desde que cumplió 18 años

Por: Luz Camacho

abril, 13, 2022 12:34

Millie Bobby Brown, actriz de "Stranger Things"y " Enola Holmes", ya es legalmente adulta pero eso no significa que esté dispuesta a ser sexualizada por la prensa, los fanáticos o Hollywood. Esta semana participó en el podcast "Guilty Feminist" donde la joven criticó a la prensa y a las redes sociales por sexualizar su figura antes y después de cumplir 18 años.

La protagonista de "Enola Holmes" recordó que cuando tenía 16 años la prensa y las redes sociales la "crucificaron" por usar un vestido ligeramente escotado en una entrega de premios.

La joven también habló de que echa de menos sentirse "inocente e ingenua" como cuando empezó "Stranger Things".

"Ansío volver a tener eso. Ya no tengo eso", compartió, añadiendo cómo afecta a su actuación. "Soy muy consciente de mi cuerpo y de mi aspecto. No en el mal sentido, pero ahora soy muy consciente de cómo se mueve mi cara en la cámara”. Brown también dijo que sabe lo tóxicas que pueden ser las redes sociales y quiere que su Instagram sea un "lugar de diversión". Sin embargo, explicó que ha decidido que no va a publicar más cosas personales. "No van a ver esa parte de mí. Van a ver las cosas que decido poner en el mundo", señaló, y añadió cómo espera ser un mejor modelo para los más jóvenes. "Espero que si hay un niño de 12 años en Instagram, entre en mi cuenta y no se deje explotar por el horrible mundo que hay ahí fuera".

